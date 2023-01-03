2023 memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu! İşte memur ve emeklilerin alacağı zam..

2023 memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu! İşte memur ve emeklilerin alacağı zam..

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Be veriler doğrultusunda memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu.

Uzun süredir merakla beklenen memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından zam oranları belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşmiş oldu.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise yüzde 16,47 olarak belirlendi. Buna göre en düşük memur maaşı 10 bin 604 lira oldu.

Zam oranları belli oldu

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri yüzde 16,25 oranında zam alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,25 zam alacak. (Refah payı hariç)