2023 Nevşehir seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu.

Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti.

Nevşehir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 62 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 30'da kaldı.

2023 Nevşehir seçim sonuçları

Nevşehir milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Nevşehir'de AK Parti 2 milletvekili çıkarırken de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Nevşehir seçim sonuçları

Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, AK Parti'nin milletvekilleri oldu.

MHP'de Filiz Kılıç parlamentoya girdi.