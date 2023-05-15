2023 Nevşehir seçim sonuçları Nevşehir'de seçimler resmi olmayan sonuçlara göre tamamlandı. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 62 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi. Nevşehir'den meclise gidecek 3 milletvekili de belli oldu.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandık kuruldu. Türkiye, kaderini belirlemek için sandığa gitti. Nevşehir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 62 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 30'da kaldı. Nevşehir milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Nevşehir'de AK Parti 2 milletvekili çıkarırken MHP de 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, AK Parti'nin milletvekilleri oldu. MHP'de Filiz Kılıç parlamentoya girdi.