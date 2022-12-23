2023 seçim takvimi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

2023 seçim takvimi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

2023 yılına artık az bir zaman kala, seçimin vakti gelmeye başladı. Bu kapsamda da, "2023 seçim takvimi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?" sorusu gündem oldu.

2022 yılını bitirmek için artık sayılı günler kalırken, gözler şimdiden 2023 yılına çevrildi.

2023 yılı Türkiye için bir hayli aksiyonlu geçecek çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarış şimdiden başlarken, Millet İttifakı henüz adayını duyurmadı.

Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden aday göstereceklerini duyurdu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, "2023 seçim takvimi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?" sorusu da gündem oldu.

Peki, 2023 seçim takvimi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

2023 seçim takvimi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?

Seçimlerin 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması halinde seçim takvimi 24 Nisan 2023'te başlayacak.

Partilerin göstereceği cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 29 Nisan, 100 bin imza ile aday gösterme için son tarih 3 Mayıs olacak. Cumhurbaşkanlığı adaylarının kesinleşmesi tarihi ise 14 Mayıs olacak.

Milletvekili listeleri 15 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilecek.