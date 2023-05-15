2023 Uşak seçim sonuçları Uşak'ta seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 47 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Uşak'tan meclise gidecek 3 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Uşak'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 45'te kaldı. Uşak milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Uşak'ta AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. CHP'de Ali Karaoba parlamentoya girdi.