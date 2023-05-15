2023 Uşak seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Uşak'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 47 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 45'te kaldı.

2023 Uşak seçim sonuçları

Uşak milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Uşak'ta AK Parti 2 milletvekili çıkarırken 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Uşak seçim sonuçları

İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.

CHP'de Ali Karaoba parlamentoya girdi.