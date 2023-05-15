2023 Yalova seçim sonuçları Yalova'da seçimler resmi olmayan sonuçlara göre sona erdi. Sandığa giden vatandaşlar yüzde 47 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti. Yalova'dan meclise gidecek 3 milletvekili de belirlendi.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi. Yalova'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 45'te kaldı. Yalova milletvekili sonuçları Resmi olmayan sonuçlara göre Yalova'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı. Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Aksoy, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu. CHP'de Tahsin Becan parlamentoya girdi.