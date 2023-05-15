2023 Yalova seçim sonuçları

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.
Yalova'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 45'te kaldı.
Yalova milletvekili sonuçları
Resmi olmayan sonuçlara göre Yalova'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken CHP 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.
Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Aksoy, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.
CHP'de Tahsin Becan parlamentoya girdi.