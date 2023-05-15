2023 Yalova seçim sonuçları
ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 191 binden fazla sandığın kurulduğu Türkiye'de vatandaşlar oylarını verdi.

Yalova'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 47 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 45'te kaldı.

2023 Yalova seçim sonuçları

Yalova milletvekili sonuçları

Resmi olmayan sonuçlara göre Yalova'da AK Parti 2 milletvekili çıkarırken 1 milletvekilini parlamentoya gönderme hakkı kazandı.

2023 Yalova seçim sonuçları

Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Aksoy, AK Parti'nin yeni milletvekilleri oldu.

CHP'de Tahsin Becan parlamentoya girdi.