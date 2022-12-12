2023 yılı asgari ücret ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

2023 yılı asgari ücret ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

Aralık ayı ile birlikte, asgari ücreti belirlemek üzere komisyon toplantıları yapılmaya başlandı. İlk kez geçtğimiz hafta toplanan komisyon, bu hafta yeniden bir araya gelecek.

Aralık ayının gelmesinin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyon'u toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda asgari ücrete dair beklentiler ve ilk rakamlar gündeme getirildi. Bu ilk rakamın üzerinden bazı açıklamalar yapıldı.

Ancak asgari ücretin belirlenmesi biraz zaman alabilir. Toplam 4 kez toplanacak olan komisyon, en son aşamada net bir açıklama yapacak.

Bu konuda sabırsızlananlar ise şüphesiz ki asgari ücretle çalışan binlerce vatandaş...

Vatandaşlar, "2023 yılı asgari ücret ne zaman, hangi tarihte belli olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 2023 yılı asgari ücret ne zaman, hangi tarihte belli olacak? İşte yanıtı....

2023 yılı asgari ücret ne zaman, hangi tarihte belli olacak?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 7 Aralık'ta ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapacak.

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.