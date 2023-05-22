2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

DHA

Kurban Bayramı'na az bir süre kala bu yılın yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedelleri merak ediliyordu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Erbaş, velaketle kurban kesim bedelinin yurt içinde 5 bin 950 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Başkan Erbaş paylaştı

Bu bedel yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlendi.

Erbaş ayrıca, bağışların en başta deprem bölgesine ulaştırılacağını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim organizasyonuna ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlendi

Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen seneki fiyat 2 bin 250 liraydı

Öte yandan 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlenmişti.