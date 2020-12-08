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- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Arama tarama çalışmaları kapsamında Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu.
- AA
- 08.12.2020 - 14:39
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT BULUNDU
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bölgedeki operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'ya ait; 81 mm havan ve mühimmatı, Dragunov keskin nişancı silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 3 el bombası, 3 EYP, 17 RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 RPG-7 roketatar sevk fişeği, RPG-7 roketatar dürbünü, 3 bin 205 hafif silah mühimmatı, 3 alfa fire düzenek, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek sehpası, 16 AK-47 piyade tüfeği şarjörünün ele geçirildiğini bildirdi.