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    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Arama tarama çalışmaları kapsamında Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmata el konuldu.
    • AA
    • 08.12.2020 - 14:39
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    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

    ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT BULUNDU

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bölgedeki operasyonlar sonucunda terör örgütü PKK'ya ait; 81 mm havan ve mühimmatı, Dragunov keskin nişancı silahı, 3 AK-47 piyade tüfeği, 3 el bombası, 3 EYP, 17 RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 RPG-7 roketatar sevk fişeği, RPG-7 roketatar dürbünü, 3 bin 205 hafif silah mühimmatı, 3 alfa fire düzenek, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek sehpası, 16 AK-47 piyade tüfeği şarjörünün ele geçirildiğini bildirdi.

    Pençe-Kaplan Operasyonu nda PKK ya ait mühimmat ele geçirildi #1

    Pençe-Kaplan Operasyonu nda PKK ya ait mühimmat ele geçirildi #2

    Pençe-Kaplan Operasyonu nda PKK ya ait mühimmat ele geçirildi #3

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