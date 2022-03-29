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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 15:13
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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Türk askeri terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

    Barış Pınarı bölgesinde görevli komandolar hain teröristlere göz açtırmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başarılı bir operasyonu daha duyurdu.

    4 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü #1


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