Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Türk askeri terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Barış Pınarı bölgesinde görevli komandolar hain teröristlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başarılı bir operasyonu daha duyurdu.

4 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.