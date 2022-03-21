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    21 Mart Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 21 Mart Pazartesi gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • İHA
    • 21.03.2022 - 10:53
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    21 Mart Pazartesi güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 21 Mart Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...

    21 MART 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

    Dolar 14,8150 liradan, euro ise 16,3620 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 14,8130 liradan alınan dolar 14,8150 liradan, 16,36 liradan alınan euro ise 16,3620 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,79 liradan, euro ise 16,31 liradan satılmıştı.


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