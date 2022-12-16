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    Motorine zam geliyor

    Gece benzine gelen 1 lira 7 kuruş zammın ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,7 TL’lik bir zam bekleniyor.
    • 16.12.2022 - 09:01
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    Motorine zam geliyor

    Döviz kurlarındaki dalgalanma sürüyor...

    Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle de akaryakıt ücretleri etkilenmeye devam ediyor.

    Yeni zam yolda

    Türkiye'de bir inip, bir çıkan akaryakıt ücretleri, sürücüler tarafından da yakından takip ediliyor.

    Akaryakıt fiyatları son dönemde artışa geçti. Gelen zamlara ise bir yenisi daha ekleniyor.

    Motorine 1,7 TL'lik zam

    Dün gece benzine 1 lira 7 kuruş zam gelirken bu gece ise motorin fiyatlarında artış bekleniyor.

    1,7 TL olacağı tahmin edilen zammın yarından itibaren geçerli olacağı düşünülüyor.

    Güncel fiyatlar

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.1 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 18.51 liradan satılıyor.

    Motorine zam geliyor #1


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