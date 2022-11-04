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    Pençe Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit düştü

    Pençe Kilit operasyon bölgesinde hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 10:33
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    Pençe Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit düştü

    Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu...

    Pençe Kilit operasyon bölgesinde hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit düştü.

    AYRINTILAR GELİYOR...

    Pençe Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit düştü #1


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