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- Pençe Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit düştü
Pençe Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit düştü
Pençe Kilit operasyon bölgesinde hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit oldu.
- Haber Merkezi
- 04.11.2022 - 10:32
- Güncelleme : 04.11.2022 - 10:33
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu...
Pençe Kilit operasyon bölgesinde hain teröristlerce açılan taciz ateşi sonucunda Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit düştü.
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