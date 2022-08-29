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- Pençe Kilit Operasyonu'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Kilit Operasyonu'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.
- Haber Merkezi
- 29.08.2022 - 15:01
Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor.
Güvenlik güçleri farklı operasyon bölgelerindeki harekatlarıyla, hain teröristlere göz açtırmıyor.
7 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!"
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadeleri kullanıldı.