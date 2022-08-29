Pençe Kilit Operasyonu'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor.

Güvenlik güçleri farklı operasyon bölgelerindeki harekatlarıyla, hain teröristlere göz açtırmıyor.

7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"M ücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!"

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadeleri kullanıldı.



