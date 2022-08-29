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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 15:01
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    Pençe Kilit Operasyonu'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi

    Mehmetçik, hain terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor.

    Güvenlik güçleri farklı operasyon bölgelerindeki harekatlarıyla, hain teröristlere göz açtırmıyor.

    7 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!"

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!" ifadeleri kullanıldı.

    Pençe Kilit Operasyonu nda 7 terörist etkisiz hale getirildi #1

     


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