22 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

22 Aralık 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 22 Aralık Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün günü 12,46 seviyesinde tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...

Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 12,46 seviyesini gördü.

Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün ise günü düşüşle kapattı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..

22 ARALIK 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz kurlarında iki gündür yaşanan gerileme hafta ortasında da devam ediyor. Türk Lirası, hafta başındaki Kabine'nin ardından açıklanan tedbirlerle güçlenmeye devam ediyor.

Dolar/TL, bu sabah yüzde 2'yi aşan düşüşle 12,48 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL ise 14,06 seviyelerinde el değiştiriyor.