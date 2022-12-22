22 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 22 Aralık 2022 Perşembe Süper Loto sonuçları!

Şans oyunu seven vatandaşlar tarafından 22 Aralık 2022 Perşembe günü yapılacak olan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Peki 22 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte sonuçlar...

Milli Piyango severler tarafından takip edilen Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da son olarak 5 bilen 13 kişi 38.373,20 TL kazanmıştı. Peki 22 Aralık Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

22 Aralık Perşembe Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi düzenlenecek. Daha önce Salı gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başlayacak.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan son çekilişte 5 kazanan 13 kişi 38.373,20 TL'nin sahibi olmuştu.

Gerçekleşen son çekilişte şanslı numaralar 12, 18, 21, 29, 51 ,53 olmuştu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edilmiş olacak.

Süper Loto nasıl oynanır?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto oyununda her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Oyunda tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.