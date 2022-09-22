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    22 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Araç sahipleri "22 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...
    • 22.09.2022 - 11:49
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    22 Eylül 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt fiyatları gündemden düşmüyor.

    Araç sahipleri "22 Eylül 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor.

    20 Eylül 2022 Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1.76 TL'lik bir indirim gerçekleşti.

    Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu.

    İstanbul

    Benzin: 19,23 TL

    Motorin: 23 lira 7 kuruş

    LPG: 10,62 – 11,07 TL

    Ankara

    Benzin: 19,34 TL

    Motorin: 23 lira 18 kuruş

    LPG: 10,94 TL

    İzmir

    Benzin: 19,34 TL

    Motorin: 23 lira 2 kuruş

    LPG: 10,74 TL


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