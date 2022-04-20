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- 22 Nisan Cuma yarım gün mü, tatil mi? 22 Nisan'da okullar açık mı?
22 Nisan Cuma yarım gün mü, tatil mi? 22 Nisan'da okullar açık mı?
- Haber Merkezi
- 20.04.2022 - 09:30
Resmi tatil günleri vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Nisan ayında en çok merak edilenler arasında olan 22 Nisan tatil mi, 23 Nisan resmi tatil mi soruları oluyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir.
2022 yılında cumartesi gününe denk gelen 23 Nisan, hafta sonu tatili arasında yer aldı. Bu nedenle vatandaşlar 22 Nisan yarım gün mü araması yapıyor.
Peki 22 Nisan yarım gün mü olacak? 22 Nisan Cuma günü okullar tatil mi?
22 Nisan yarım gün mü?
22 Nisan günü yarım gün veya tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek. Okullarda da eğitim devam edecek.
2022 Resmi tatiller takvimi
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1 Ocak 2022 Cumartesi: Yılbaşı
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23 Nisan 2022 Cumartesi: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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1 Mayıs 2022 Pazar: Emek ve Dayanışma Günü ve Ramazan Bayramı Arifesi
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2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. gün
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3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2. gün
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4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3. gün
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19 Mayıs 2022 Perşembe: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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8 Temmuz 2022 Cuma: Kurban Bayramı Arifesi
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9 Temmuz 2022 Cumartesi: Kurban Bayramı 1. gün
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10 Temmuz 2022 Pazar: Kurban Bayramı 2. gün
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11 Temmuz 2022 Pazartesi: Kurban Bayramı 3. gün
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12 Temmuz 2022 Salı: Kurban Bayramı 4. gün
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15 Temmuz 2022 Cuma: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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30 Ağustos 2022 Salı: Zafer Bayramı
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29 Ekim 2022 Cumartesi: Cumhuriyet Bayramı