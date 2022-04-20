22 Nisan Cuma yarım gün mü, tatil mi? 22 Nisan'da okullar açık mı?

22 Nisan Cuma yarım gün mü, tatil mi? 22 Nisan'da okullar açık mı?

Cumartesi gününe denk gelen 23 Nisan nedeniyle bir önceki gün yarım gün mü, tatil mi sorusunu araştırıyor. Peki 22 Nisan yarım gün mü, resmi tatil mi? 22 Nisan Cuma okullar açık mı?

Resmi tatil günleri vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Nisan ayında en çok merak edilenler arasında olan 22 Nisan tatil mi, 23 Nisan resmi tatil mi soruları oluyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir.

2022 yılında cumartesi gününe denk gelen 23 Nisan, hafta sonu tatili arasında yer aldı. Bu nedenle vatandaşlar 22 Nisan yarım gün mü araması yapıyor.

Peki 22 Nisan yarım gün mü olacak? 22 Nisan Cuma günü okullar tatil mi?

22 Nisan yarım gün mü?

22 Nisan günü yarım gün veya tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek. Okullarda da eğitim devam edecek.

2022 Resmi tatiller takvimi