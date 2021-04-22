22 Nisan Dünya Günü: Dünya Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Google'da doodle olan 22 Nisan Dünya Günü nedir ve nasıl ortaya çıktı merak ediliyor. Dünya Günü, evrensel bir gün olarak tüm ülkelerde kutlanmaktadır. Peki tarihçesi nedir? İşte ayrıntılar..

Arama motoru Google'a girenler 22 Nisan Dünya Günü doodle'ı ile karşılaştı. Akabinde Dünya Günü'ne dair bilgi sahibi olmak isteyenler nasıl ortaya çıktığına dair araştırmalara başladı.

İlk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında ortaya çıkan Dünya Günü fikri çevreci bir hareketi vurguluyor.

Peki Dünya Günü nedir, nasıl ortaya çıktı ve neden kutlanır? İşte 22 Nisan Dünya Günü hakkında detaylar..

22 NİSAN DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

Dünyada nüfusun artması ve insanların gezegeni kendi çıkarları uğruna harcamasına dikkat çekilen Dünya Günü'nde küresel ısınma, çevre kirliliği gibi faktörler ele alınır.

Bu yıl 51. kez kutlanan Dünya Günü'nün kökenleri 1970'e uzanmakta ve ilk uluslararası çalışma niteleliği taşımaktadır.

DÜNYA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İlk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), 1970 yılında, Aktivist John McConnell'in önerisi ve güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasına yönelik çabalarıyla bilinen çevreci Denis Hayes'in organizatörlüğünde düzenlendi. Bu organizasyonlara 20 milyonu aşkın kişi katılırken etkinlik sayesinde ABD’nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlandı. Çevre felaketleri, küresel ısınma, kirlilik gibi birçok konunun uluslararası gündem olması sağlandı.

İklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadelede tarihi bir dönüm noktası olarak görülen Paris İklim Anlaşması (COP 21) da Dünya Günü'nün kutlandığı 22 Nisan 2016'da imzalandı. Ancak bu anlaşmaya Dünya Günü'nün çıkış noktası olan ABD'nin başkanı Donald Trump imza atmadı.

22 Nisan Dünya Günü'nü tetikleyen olay 28 Ocak 1968'de gerçekleşti. Bu tarihte ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Santa Barbara kıyısı açıklarına yaklaşık 12 milyon litre petrol döküldü. O güne kadar görülen en büyük çevre felaketlerinden biri olan olayda 10 bini aşkın kuş, yunus, fok balığı ve deniz aslanı öldü. Bu atıklar bin 300 kilometre kareyi aşkın bir alana yayıldı.

2000 yılında organizasyon ilk kez internet üzerinden bildirisini yayımladı ve resmi sunumu Hollywood yıldızı Leonardo Di Caprio yaptı.

1990'dan itibaren ise Dünya Günü, ABD'yi aşan ve uluslararası çapta kutlanan bir güne dönüştü. 200'e yakın ülkedeki kutlamaları Washington merkezli Earth Day Network organize ediyor.