Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

İki lider telefon görüşmelerinde Tahıl Koridoru, ikili ilişkiler ve savaş hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl anlaşmasını uzatan Putin'e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi temaslarını aralıksız sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Tahıl Koridoru, ikili ilişkiler...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve Tahıl Koridoru'na ilişkin gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Tahıl anlaşmasının uzatılmasına teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatılması konusundaki yapıcı tutumu için, Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkürlerini iletti.

Putin'in doğalgaz merkezi teklifi

Putin'in Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulması teklifinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak hedeflere bir an önce ulaşmak için ekiplerin gereken teknik, hukuki ve ticari değerlendirmeleri yapacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Putin'e teşekkür etti.