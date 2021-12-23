Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Türkiye'nin güney sınırlarının ötesinde güvenlik ve istikrarı sağlamak için girdiği Barış Pınarı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor.

Bu kapsamda Mehmetçik'e taciz ateşi açan teröristlere gerekli cevap verildi.

2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.