23 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

23 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri "23 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Araç sahipleri "23 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Benzin fiyatlarında son durum ne?

Geçtiğimiz hafta başında petroldeki düşüşle yurt içinde yapılması planlanan motorin zammı iptal edilmişti.

Fakat faiz indiriminin ardından dolar kurunun 18’i aşması ile motorine Cuma günü zam yapıldı. Aynı beklenti benzin zammı için de geçerli oldu.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 80 kuruş arttı. Motorin de ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.



23 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olan zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 21,14, Ankara’da 21,25 ve İzmir’de 21,25 liraya yükseldi.



İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 24 TL

Benzin litre fiyatı 21,15 TL

LPG litre fiyatı 10,21 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 24,11 TL

Benzin litre fiyatı 21,27 TL

LPG litre fiyatı 10,53 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 24,12 TL

Benzin litre fiyatı 21,25 TL

LPG litre fiyatı 10,33 TL