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    23 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Aralık Cuma On Numara sonuçları!

    23 Aralık On numara çekiliş sonuçları sorgulanıyor. On Numara'da son çekilişte 9 kazanan 45 kişi 3.209,85 TL kazanmıştı. Peki 23 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?
    • 23.12.2022 - 18:20
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    23 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Aralık Cuma On Numara sonuçları!

    On numara çekilişi her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşiyor. Haftanın son on numara çekilişi için geri sayım sürüyor. 23 Aralık Cuma on numara çekilişi sonuçları takip ediliyor. Peki 23 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    23 Aralık On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı?

    Haftanın 2 günü Pazartesi ve Cuma akşamları yapılan On Numara çekilişi sonuçları bugün akşam saat 20:00'de belli olacak.

    Son çekilişte kazanan numaralar 2,12,18,19,24,27,32,34,36,37,42,45,46,50,51,52,54,59,70,72,74,78 olmuştu. 23 Aralık On Numara çekilişi sonuçları detaylarına ise aşağıdaki link üzerinden  erişim sağlayabilirsiniz:

    ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

    Milli Piyango On Numara nasıl oynanır?

    Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği On Numara'nın nasıl oynandığı da sorgulanıyor. Oyunda kurallara göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.


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