23 Kasım Çarşamba günü nerelerde deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

23 Kasım Çarşamba günü nerelerde deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Bugün Düzce depremi sonrası nerede ve kaç şiddetin depremler olduğu merak ediyor. Bugün Düzce ve Bingöl bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 23 Kasım Çarşamba günü nerede deprem oldu?

Türkiye genelinde farklı illerde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu?" sorusu merak ediliyor. Gün içerisinde çeşitli sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini araştırmaya başladı. Peki bugün nerede deprem oldu?

23 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

AFAD ve Kandilli tarafından her gün depremler paylaşılıyor. Gün içerisinde belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Düzce ve Bingöl bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

Düzce 5.9 ile ve Bingöl 2.7 ile sallandı.

İşte Kandilli Rasathanesi'nin 23 Kasım 2022 deprem verileri:





23 Kasım 2022 AFAD deprem verileri: