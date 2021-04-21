23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına bu hafta 23 Nisan Cuma günü de dahil edildi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

23 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA DAHİL EDİLDİ

Genelgeye göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına bu hafta 23 Nisan Cuma günü de dahil edildi.

KISITLAMA PERŞEMBE SAAT 19.00'DA BAŞLAYACAK

Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

10.00-17.00 ARASI MARKETLER AÇIK OLACAK

Hafta sonu 10.00-17.00 arası açık olan market, kasap, manav, kuruyemişçi ile seyahat kısıtlamasına dair esaslar 23 Nisan'da da birebir uygulanacak.

ÇEVRİM İÇİ ETKİNLİKLERE AĞIRLIK VERİLECEK

TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şu esaslara göre kutlanacak:

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek. Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.