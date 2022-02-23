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    23 Şubat Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 23 Şubat Çarşamba gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 11:04
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    23 Şubat Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 21 Şubat Pazartesi 2022 piyasalardaki son durum...

    23 ŞUBAT 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?

    Rusya'nın Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bölgelerin tanımasıyla başlayan gerginliğin savaşa dönüşme ihtimali, küresel piyasaları etkiliyor.

    Hisse senetlerinde yaşanan satış baskısı döviz piyasalarında panik yaratıyor.

    Bu baskıdan etkilenen dolar/TL, dün 13,90'ın üzerine kadar çıkmıştı. Kur bugün 13,78'in üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 15,61'den değerleniyor.

    23 Şubat Çarşamba 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar? #1


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