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    Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

    Pençe Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan P.Uzm. Çvş. Halil Koç, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
    • 09.08.2022 - 00:13
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 00:18
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    Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

    Yurt içinde ve dışında terörün kökünü kazımak için güvenlik güçlerimiz amansız bir mücadele verirken, Pençe- Kilit Harekat bölgesinden üzücü bir haber geldi.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayacının (EYP) patlaması sonucu Piyada Uzman Çavuş Halil Koç şehit oldu.

    "EYP'nin patlaması sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ şehit olmuştur"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil KOÇ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur."

    Pençe Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu #1

     


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