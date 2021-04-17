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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal mesajı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 28'inci yılında 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı yayınladığı mesajla andı.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 10:33
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Turgut Özal mesajı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 28’inci yıl dönümünde bir mesajla andı.

    27 Mayıs darbesinin ardından sivil siyasete geçişin adı olan merhum Cumhurbaşkanı Özal için, Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye Cumhuriyeti’nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz bırakmıştır.”

    Türkiye’nin ‘Büyük Türkiye’ hedefine de vurgu yapılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

    "Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır."

    Mesajda, merhum Turgut Özal'ın her zaman hayırla yad edileceği ifade edildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Turgut Özal mesajı #1

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