İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

Kuvvetli yağış sonrası tarihi çarşı Kemeraltı'nda su baskınları meydana geldi. Esnaf, her yağışta dükkanlarının su altında kaldığını söyledi.

Sağanak yağış, İzmir'de hayatı felç etti.

Kuvvetli yağmur, kent ve çevresinde etkisini gösterdi.

Yollar göle döndü

Kentin tarihi çarşısı Kemeraltı'nda bazı dükkanlarda su baskınları yaşanırken, yollar adeta göle döndü.

Hem esnaf hem de vatandaşlar, caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sağanak, Kemeraltı'nda bazı dükkanlarda su baskınlarına yol açtı ViDEO

İzmir'de su baskını

AA'nın haberine göre, belediye ekipleri, hortumlarla suyu tahliye etmeye çalıştı. İzmir'de oluşan manzara, kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İzmir'de cuma günü sağanak yağış bekleniyor.

Esnaf tepkili: Her yağışta dükkanlarımız su altında kalıyor

Her yağışta dükkanlarının su altında kaldığını ve çalışamadıklarını söyleyen esnaf, tepki gösterdi.

İlçenin Pasaport, Gümrük, Şehit Fethi Bey, Akdeniz Mahallesi gibi bazı bölgelerindeki cadde ve sokaklarında da su birikintileri oluştu, yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Kuvvetli yağış etkisini gösterdi

Bornova, Bayraklı ve Buca ilçesinde de bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yayalar ve araçlar trafikte güçlük yaşadı.

Yağmur, yer yer sağanak ve kuvvetli yağış şeklinde sürüyor.