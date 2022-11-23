Petrol
86.07
-2.61%
Euro
19.2079
0.16%
Dolar
18.627
0.12%
Altın
1.041
-0.01%
Borsa
4776
-0.11%
Bitcoin
315.226
5.07%
BTXN Coin
6.00
2.04%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

    Kuvvetli yağış sonrası tarihi çarşı Kemeraltı'nda su baskınları meydana geldi. Esnaf, her yağışta dükkanlarının su altında kaldığını söyledi.
    • 23.11.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 14:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de sağanak yağış etkili oldu

    Sağanak yağış, İzmir'de hayatı felç etti.

    Kuvvetli yağmur, kent ve çevresinde etkisini gösterdi.

    Yollar göle döndü

    Kentin tarihi çarşısı Kemeraltı'nda bazı dükkanlarda su baskınları yaşanırken, yollar adeta göle döndü.

    Hem esnaf hem de vatandaşlar, caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

    Sağanak, Kemeraltı'nda bazı dükkanlarda su baskınlarına yol açtı ViDEO

    İzmir'de su baskını

    AA'nın haberine göre, belediye ekipleri, hortumlarla suyu tahliye etmeye çalıştı. İzmir'de oluşan manzara, kameralara yansıdı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İzmir'de cuma günü sağanak yağış bekleniyor.

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #1

    Esnaf tepkili: Her yağışta dükkanlarımız su altında kalıyor

    Her yağışta dükkanlarının su altında kaldığını ve çalışamadıklarını söyleyen esnaf, tepki gösterdi.

    İlçenin Pasaport, Gümrük, Şehit Fethi Bey, Akdeniz Mahallesi gibi bazı bölgelerindeki cadde ve sokaklarında da su birikintileri oluştu, yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

    Kuvvetli yağış etkisini gösterdi

    Bornova, Bayraklı ve Buca ilçesinde de bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yayalar ve araçlar trafikte güçlük yaşadı.

    Yağmur, yer yer sağanak ve kuvvetli yağış şeklinde sürüyor.

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #2

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #3

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #4

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #5

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #6

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #7

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #8

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #9

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #10

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #11

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #12

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #13

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #14

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #15

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #16

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #17

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #18

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #19

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #20

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #21

    İzmir de sağanak yağış etkili oldu #22


    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
    Gündem

    Aydın'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

    2021'de, yaklaşık 200 bin kişi AB'ye kaçak girdi
    Dünya

    2021'de, yaklaşık 200 bin kişi AB'ye kaçak girdi

    Görüş Bildir