24 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

24 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

Araç sahipleri "24 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Araç sahipleri "24 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Son olarak 18 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 77 kuruş zam uygulanmış ve benzin fiyatlarına ise 83 kuruş indirim yapılmıştı.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre; perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı beklenmekte.

İstanbul benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,15 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,00 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

Ankara benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı 21,26 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25.12 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İzmir benzin ve motorin fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 25.13 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL