Euro
16.22
3.62%
Dolar
14.40
4.22%
Altın
910.47
7.32%
Borsa
1836
-8.95%
Bitcoin
514.699
-4.47%
BTXN Coin
37.80
-5.45%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    24 Şubat 2022 Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    ltın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 24 Şubat Perşembe günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 13:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    24 Şubat 2022 Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

    Bugün gram altın 891 liradan işlem görürken çeyrek ise 1447 lira oldu. Peki 24 Şubat 2022 Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

    24 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ:891,83

    SATIŞ: 896,83

    SPOT ALTIN

    ALIŞ: 885,53

    SATIŞ: 885,74

    ALTIN ONS

    ALIŞ:1.942,32

    SATIŞ:1.942,93

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.417,58

    SATIŞ: 1.448,89

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.824,85

    SATIŞ: 2.896,37

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.667,42

    SATIŞ: 5.775,02

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 5.872,81

    SATIŞ: 6.038,30


    İlginizi Çekebilir

    Savaş duracak mı? Kremlin açıkladı!
    Gündem

    Savaş duracak mı? Kremlin açıkladı!

    Pera Müzesi güncel sergileri 13 Mart’a kadar uzadı
    Kültür Sanat

    Pera Müzesi güncel sergileri 13 Mart’a kadar uzadı

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!
    Piyasalar Investment

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!

    Görüş Bildir