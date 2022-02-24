24 Şubat 2022 Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

24 Şubat 2022 Perşembe güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

ltın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 24 Şubat Perşembe günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...

Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

Fiyatlardaki iniş ve çıkışlar dikkat çekerken yatırımcılar anbean piyasaya dair incelemelerini sürdürüyor.

Bugün gram altın 891 liradan işlem görürken çeyrek ise 1447 lira oldu. Peki 24 Şubat 2022 Perşembe altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar..

24 ŞUBAT 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:891,83

SATIŞ: 896,83

SPOT ALTIN

ALIŞ: 885,53

SATIŞ: 885,74

ALTIN ONS

ALIŞ:1.942,32

SATIŞ:1.942,93

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.417,58

SATIŞ: 1.448,89

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.824,85

SATIŞ: 2.896,37

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.667,42

SATIŞ: 5.775,02

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.872,81

SATIŞ: 6.038,30