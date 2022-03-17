- Haberler
- Gündem Haberleri
- Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü
ırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 10:08
MSB: Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.