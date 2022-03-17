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    Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    ırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 10:08
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

    MSB: Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

    AYRINTILAR GELECEK...


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