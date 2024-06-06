25 bin Filistinlinin Gazze dışında tedavi edilmesi gerekiyor Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 25 bin Filistinlinin Gazze dışında tedavi olması gerektiğini duyurdu.

AA

İsrail'in 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanıyor.

Ölü sayısının 40 bine dayandığı gölgede hayatta kalanlar da tıbbi malzeme eksikliği ve açlıkla savaşıyor.0

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'deki hasta ve yaralılara ilişkin bilgi verildi.

25 bin kişi Gazze dışında tedavi görmeli

İsrail ordusunun saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 25 bin Filistinlinin, Gazze Şeridi dışında tedavi görmeye ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana yalnızca 4 bin 895 kişinin tedavi olmak üzere Gazze'den çıkabildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 586 Filistinli öldürüldü, 83 bin 74 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 293’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 645 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 528 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)