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    25 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Geçtiğimiz günlerde yaşanan Düzce depremi sonrası nerede depremler olduğu merak ediyor. Bugün Düzce ve Akdeniz bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 25 Kasım günü nerede deprem oldu?
    • 25.11.2022 - 09:44
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    25 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Türkiye genelinde farklı illerde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu?" sorusu araştırılıyor. Bugün farklı bölgelerde çeşitli sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki bugün nerede deprem oldu?

    25 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

    AFAD ve Kandilli tarafından her gün depremler paylaşılıyor. Gün içerisinde belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Düzce ve Akdeniz bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Düzce 3.0 ile ve Bingöl 2.7 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 25 Kasım 2022 deprem verileri:

    25 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    25 Kasım 2022 AFAD deprem verileri:

    25 Kasım Cuma günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


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