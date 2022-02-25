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- 25 Şubat Cuma 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
25 Şubat Cuma 2022 güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- İHA
- 25.02.2022 - 10:25
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 25 Şubat Cuma 2022 piyasalardaki son durum...
25 ŞUBAT 2022 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dolar 14,0550 liradan, euro ise 15,7730 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarışı'da 14,0530 liradan alınan dolar 14,0550 liradan, 15,7710 liradan alınan euro ise 15,7730 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 13,97 liradan, euro ise 15,62 liradan satılmıştı.
- DOLAR: 14,05
- EURO: 15,77