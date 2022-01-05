Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

2022 yılının ilk toplantısında Omicron ve yerli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

Yeni yılın ilk Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek.

Kurul, saat 17.30’da video konferans yöntemi ile bir araya gelecek.

Toplantıya bşakanlık edecek isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

OMICRON VE YERLİ AŞI MASAYA YATIRILACAK

Kurulun ana gündemi, dünyada büyük bir paniğe yol açan Omicron varyantı ve Türkiye'de son günlerde hızla artışa geçen vakalar.

Toplantıda, acil kullanım onayı alan ve uygulanmaya başlayan yerli aşı Turkovac da ele alınacak. Ayrıca koronavirüs ilacı da görüşülecek.

BAKAN FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Bakan Fahrettin Koca, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.