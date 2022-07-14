Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirildi.

Hain terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirildi.

"Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz"

Duyuru Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." dedi.

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