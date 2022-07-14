Petrol
97.79
-1.79%
Euro
17.52
-0.26%
Dolar
17.4692
0.26%
Altın
961.24
-1.02%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
357.650
4.47%
BTXN Coin
7.42
4.21%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 18:56
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 19:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    Hain terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediyor.

    Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirildi.

    "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz"

    Duyuru Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

    Bakanlığın açıklamasında, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi." dedi.

    Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürüldü VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da yetiştirdiği patlıcanları ücretsiz dağıttı
    3. Sayfa

    Antalya'da yetiştirdiği patlıcanları ücretsiz dağıttı

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    Bozcaada Avrupa'nın en büyülü 10 adasından biri
    Ekonomi

    Bozcaada Avrupa'nın en büyülü 10 adasından biri

    Görüş Bildir