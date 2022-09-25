Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü

Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PPK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri hain teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.

Her gün başarısına bir yenisini ekleyen Mehmetçik bu kez Pençe Kilit bölgesinde teröristlerin leşini çıkardı.

Terörist neredeyse hedef orası

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı "Terörist neredeyse hedef orası" diyerek duyurdu.

4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.