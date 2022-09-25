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    Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PPK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
    • 25.09.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 12:05
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    Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu'nda 4 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri hain teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.

    Her gün başarısına bir yenisini ekleyen Mehmetçik bu kez Pençe Kilit bölgesinde teröristlerin leşini çıkardı.

    Terörist neredeyse hedef orası

    Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı "Terörist neredeyse hedef orası" diyerek duyurdu.

    4 terörist etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

    Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu nda 4 terörist öldürüldü #1


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