21 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 933 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 80 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 14 BİN 933

Buna göre, son 24 saatte 281 bin 242 koronavirüs testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 18 bin 537 oldu.

2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,28

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,28 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 756 bin 278, 2'nci dozda 52 milyon 934 bin 131 ve 3'üncü dozda 27 milyon 497 bin 601 olmak üzere toplam 146 milyon 503 bin 50 aşı uygulandı.

2 DOZ AŞILI SAYISI EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İLLER

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.