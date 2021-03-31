İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Otobüs, taksi ve minibüsler durdurularak denetlendi.

Denetimlerde, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi.

KADIKÖY'DE DENETİM

Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı Köprüsü oldu. Ekipler otobüs ve minibüsleri durdurarak sürücülerin evraklarını kontrol etti. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.







































