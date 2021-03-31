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    İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

    Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 09:43
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    İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

    Otobüs, taksi ve minibüsler durdurularak denetlendi.

    Denetimlerde, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumları kontrol edildi.

    KADIKÖY'DE DENETİM

    Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı Köprüsü oldu. Ekipler otobüs ve minibüsleri durdurarak sürücülerin evraklarını kontrol etti. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi #1

    İstanbul da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi #2

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