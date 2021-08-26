- Haberler
- Gündem Haberleri
- 26 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
26 Ağustos 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Yatırımcılar tarafından 26 Ağustos Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Dolar dün 8,38 seviyesinde günü tamamladı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar..
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 09:41
Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, dolar dün 8,38 seviyesini gördü.
Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, dün günü düşüş ile kapattı.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..
26 AĞUSTOS 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Dün 8,40 lira altını gören dolar, 26 Ağustos 2021 sabahında 8,37 seviyelerinde hareket ediyor.
Spot piyasada dolar/TL 8,3785 lira alış fiyatı, 8,3885 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 9,8497 lira alış fiyatı, 9,8778 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
- DOLAR: 8,37
- EURO: 9,87