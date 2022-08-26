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- 26 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
26 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 26.08.2022 - 09:01
Cuma gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.
Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.
26 Ağustos 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.
Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 26 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı…
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Görevimiz Tatil
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D yayın akışı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
10:00 Magazin D
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik
Star TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.45 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar
FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 FOX Ana Haber
20:00 İyilik
TRT 1 yayın akışı
06:05 7 Numara
11:45 Savaşın Efsaneleri
12:55 Masumlar Apartmanı
15:50 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Müslüm
TV 8 yayın akışı
07.15 8'de Sağlık
08:30 Masterchef Türkiye,
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye
SHOW TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan
18.25 SHOW Ana Haber
20:00 Apex: Ölüm Adası