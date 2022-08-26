Petrol
100.19
0.86%
Euro
18.1303
-0.03%
Dolar
18.1771
0.08%
Altın
1.026
-0.04%
Borsa
3137
0.00%
Bitcoin
392.615
-1.02%
BTXN Coin
4.70
-4.47%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 20 C

    26 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cuma akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 26 Ağustos TV yayın akışları...
    • 26.08.2022 - 09:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    26 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Cuma gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor.

    Severek izledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor.

    26 Ağustos 2022 Cuma akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve yarışma programları izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Sezon finali ve final yapan yapımların yerini dolduran dizi ve programlar da yakından takip ediliyor.

    Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 26 Ağustos 2022 Cuma TV yayın akışı…

    ATV yayın akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Görevimiz Tatil

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Kim Milyoner Olmak İster

    Kanal D yayın akışı

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    10:00 Magazin D

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Recep İvedik

    Star TV yayın akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Kiralık Aşk

    18.45 Star Haber

    20:00 Yerli Dizi Tekrar

    FOX TV yayın akışı

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19:00 FOX Ana Haber

    20:00 İyilik

    TRT 1 yayın akışı

    06:05 7 Numara

    11:45 Savaşın Efsaneleri

    12:55 Masumlar Apartmanı

    15:50 Balkan Ninnisi

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Müslüm

    TV 8 yayın akışı

    07.15 8'de Sağlık

    08:30 Masterchef Türkiye,

    14:30 Canım Annem

    15:45 Doya Doya Moda

    20:00 Masterchef Türkiye

    SHOW TV yayın akışı

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan

    18.25 SHOW Ana Haber

    20:00 Apex: Ölüm Adası

     


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Antwerp - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
    Avrupa Ligi

    Antwerp - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

    Konya'da, kola aldırma bahanesi ile çocuk kaçıran kadın kamerada
    3. Sayfa

    Konya'da, kola aldırma bahanesi ile çocuk kaçıran kadın kamerada

    Görüş Bildir