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    26 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Araç sahipleri "26 Ağustos 2022 bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...
    • 26.08.2022 - 09:41
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    26 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu?

    Güncel akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından sıklıkla takip ediliyor...

    Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sürekli değişkenlik içerisinde...

    Dövizdeki dalgalanmalarla birlikte değişen akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

    Motorinde dün uygulanan 95 kuruşluk zammın ardından bu bugün de 87 kuruşluk yeni bir artış daha yaşandı.

    İşte 26 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları...

    İstanbul

    İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL.

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 26 lira 87 kuruş.

    Ankara

    Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25.

    Ankara'da motorin litre fiyatı 26 lira 98 kuruş

    İzmir

    İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT.

    İzmir'de motorin litre fiyatı 26 lira 99 kuruş.

    26 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ne kadar oldu? #1


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