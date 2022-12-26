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    Deprem mi oldu? 26 Aralık Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    Gün içinde hangi bölgelerde depremler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Erzurum ve Ege bölgelerinde çeşitli sallantılar yaşandı. Peki 26 Aralık günü deprem mi oldu?
    • 26.12.2022 - 09:19
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    Deprem mi oldu? 26 Aralık Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

    26 Aralık 2022 Pazartesi gününde ülke genelinde pek çok farklı ilde yaşayan vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusunu sık sık sorgulamaya başladı. Özellikle farklı bölgelerde sallantılar olduğunu hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorguluyor. Peki 26 Aralık'ta nerede deprem oldu?

    26 Aralık 2022 nerede deprem oldu?

    Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Bugün 26 Aralık'ta belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Erzurum ve Ege Denizi bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Erzurum 3.0 ile ve Ege Denizi 2.3 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 26 Aralık 2022 deprem verileri:

    Deprem mi oldu? 26 Aralık Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #1

    26 Aralık 2022 AFAD deprem verileri:

    Deprem mi oldu? 26 Aralık Pazartesi nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi #2


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