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- 26. Dönem POMEM sınav sonuçları: 2021 POMEM sınav sonuçları sorgulama ekranı
26. Dönem POMEM sınav sonuçları: 2021 POMEM sınav sonuçları sorgulama ekranı
- Haber Merkezi
- 18.06.2021 - 12:34
26. Dönem POMEM eğitim sonu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren adaylar tarafından merak ediliyordu.
26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınav sonuçları belli oldu. Bu gelişmenin ardından 26. Dönem POMEM adayları, POMEM eğitim sonu sınav sonuçlarına nerden bakılacağını araştırıyor.
Peki 26. Dönem POMEM eğitim sonu sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2021 POMEM sınav sonuçları sorgulama ekranı...
26. DÖNEM POMEM EĞİTİM SONU SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp 15-17 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı.
26. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
27. DÖNEM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
27. Dönem POMEM giriş sınavı fiiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.
27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adaylara Fiziki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.
Adayların, sınav merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.