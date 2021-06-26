26 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 26 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu? sorusu, vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

26 Haziran, Miladi takvime göre yılın 177. (artık yıllarda 178.) günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 188 gün vardır.

Peki 26 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

1530 - İlk Protestan Meclisi kuruldu.

1541 - Peru'daki İnka topraklarını ele geçiren İspanyol Francisco Pizarro, Lima kentinde öldürüldü.

1807 - Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım, 230 kişinin ölümüne yol açtı.

1819 - Bisikletin patenti alındı.

1861 - Sultan Abdülmecit öldü; yerine Abdülaziz, Padişah oldu.

1861 - Atıf Bey, Bebek'te uçuş denemesi gerçekleştirdi.

1867 - Mısır Valilerine, "Hıdiv" unvanı verildi.

1870 - İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi.

1907 - 1907 Tiflis banka soygunu gerçekleşti. Soyguncular, Rus İmparatorluğu Devlet Bankası'ndan 341.000 rubleyi çalarak kaçtı. Soygun, Vladimir Lenin ile Josef Stalin'in de aralarında bulunduğu kişilerce organize edildi.

1924 - Verem aşısı, Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı tarafından keşfedildi.

1928 - Yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan Dil Encümeni, ilk toplantısını Ankara'da yaptı.

1936 - Nazi Almanyası'nda, ilk kullanılabilir helikopter olan "Focke-Wulf Fw 61"in ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti.

1939 - Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.

1942 - II. Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika Cephesi'nde Mersa Matruh Savaşı gerçekleşti.

1944 - Zirai Donatım Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi.

1945 - Birleşmiş Milletler Antlaşması, ABD'nin San Francisco şehrinde imzalandı.

1945 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzaladı.

1951 - Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın da katıldığı törenle, İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi.

1960 - Madagaskar, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

1963 - John F. Kennedy, Batı Berlin'i ziyareti sırasında, meşhur "Ich bin ein Berliner" (Ben bir Berlinliyim) ifadesini kullandı.

1964 - The Beatles topluluğu, A Hard Day's Night adlı albümlerini piyasaya çıkardı.

1970 - Çekoslovakya'da Aleksander Dubçek, Komünist Parti'den ihraç edildi.

1974 - Sabah 08.01'de, ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Süpermarket'in kasasında işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu.

1975 - Indira Gandhi, Hindistan'da otoriter bir yönetim kurdu.

1977 - Elvis Presley son konserini verdi.

1992 - Susa katliamı: Silvan'ın Susa köyünde camide ibadet eden bir grup PKK'lılar tarafından cami dışına çıkarılıp öldürüldü. Olayda on kişi hayatını kaybetti.

1994 - Türkiye'de Liberal Demokrat Parti kuruldu.

2000 - Amerika'da genetik harita çalışmalarına başlandı.

2006 - Türkiye'nin ilk yargıç-savcı derneği YARSAV kuruldu.

2015 - Amerika'da eşcinsel evlilik mahkeme kararıyla yasal kabul edildi.

DOĞUMLAR

1730 - Charles Messier, Fransız gök bilimci (ö. 1817)

1760 - I. Johann, Lihtenştayn Prensi (ö. 1836)

1787 - Denise OuRall, Fransız ekonomist ve matematikçi

1824 - William Thomson (Lord Kelvin), İrlandalı fizikçi (ö. 1907)

1841 - Paul Wallot, Alman mimar (ö. 1912)

1892 - Pearl S. Buck, Amerikalı yazar (ö. 1973)

1898 - Willy Messerschmitt, Alman uçak tasarımcısı (ö. 1978)

1904 - Peter Lorre, Macar asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 1964)

1908 - Salvador Allende Şilili devlet adamı (ö. 1973)

1914 - Şapur Bahtiyar, İranlı siyasetçi ve Şah Muhammed Rıza Pehlevi dönemindeki İran'ın son Başbakanı (ö. 1991)

1917 - Idriz Ajeti, Kosovalı tarihçi (ö. 2019)

1922 - Eleanor Parker, Amerikalı aktris (ö. 2013)

1937 - Robert Coleman Richardson, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2013)

1942 - Candan Tarhan, Türk futbolcu ve teknik direktör (ö. 1989)

1947 - Gulbeddin Hikmetyar, Afgan siyasetçi ve Afganistan Başbakanı

1951 - Robert Davi, Amerikalı oyuncu

1954 - Luis Arconada, İspanyol eski millî kaleci

1955 - Maxime Bossis, Fransız futbolcu

1955 - Tom Platz, Amerikalı vücut geliştirmeci ve antrenör

1956 - Chris Isaak, Amerikalı müzisyen

1956 - Kemal Ermetin, Türk yayımcı ve yazar (ö. 2012)

1964 - David Rolfe, Avustralyalı yüzücü (ö. 2015)

1966 - Angelo Di Livio, İtalyan futbolcu

1968 - Paolo Maldini, İtalyan futbolcu

1970 - Chris O'Donnell, Amerikalı oyuncu

1970 - Nick Offerman, Amerikalı oyuncu, yazar ve marangoz

1971 - Sedat Peker, Türk organize suç örgütü lideri

1974 - Ceylan, Türk arabesk müzik sanatçısı

1976 - Makare Desilets, Fiji asıllı Amerikalı voleybolcu

1977 - Tite Kubo, Japon mangaka ve Bleach'in çizeri

1983 - Felipe Melo, Brezilyalı futbolcu

1983 - Antonio Rosati, İtalyan futbolcu

1984 - José Juan Barea, Porto Riko'lu profesyonel basketbol oyuncusu

1984 - Raymond Felton, Amerikalı basketbolcu

1984 - Deron Williams, Amerikalı basketbolcu

1985 - Katrin Heß, Alman oyuncu

1985 - Gözde Sonsırma, Türk voleybolcu

1987 - Samir Nasri, Cezayir asıllı Fransız millî futbolcu

1992 - Joel Campbell, Kosta Rikalı futbolcu

1992 - Rudy Gobert, Fransız profesyonel basketbolcu

1992 - Jennette McCurdy, Amerikalı film ve televizyon oyuncusu

1992 - Iman Asante Shumpert, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1993 - Ariana Grande, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu

ÖLÜMLER

363 - Julian, Roma İmparatoru (d. 331)

822 - Saichō, Budizm'in Tendai mezhebinin kurucusu olan Japon Budist keşiş (d. 767)

1452 - Plethon, Bizans'lı Yeni Platoncu bir filozof (d. 1355)

1541 - Francisco Pizarro, İspanyol fatih (Peru topraklarını ele geçiren) (d. 1475)

1810 - Joseph Michel Montgolfier, Fransız havacı ve sıcak hava balonunun kaşifi (d. 1740)

1811 - Juan Aldama, Meksikalı yüzbaşı (d. 1774)

1811 - Ignacio Allende, Yeni İspanya ordusuna bağlı asker (d. 1769)

1830 - IV. George, 29 Ocak 1820'den ölümüne kadar Birleşik Krallık ve Hannover kralı (d. 1762)

1836 - Claude Joseph Rouget de Lisle, Fransız Devrim subayı (d. 1760)

1856 - Max Stirner, Alman düşünür (d. 1806)

1861 - Sultan Abdülmecit, Osmanlı'nın 31. Padişahı (d. 1823)

1922 - I. Albert, 29. Monako prensi ve Valentinois dükü (d. 1848)

1927 - Armand Guillaumin, Fransız izlenimci ressam ve taşbaskıcı (d. 1841)

1942 - Tsvyatko Radoynov, Bulgaristan komünist direniş hareketinin lideri (d. 1895)

1943 - Karl Landsteiner, Avusturya kökenli Amerikalı immünolog ve patolog (d. 1868)

1947 - Richard Bedford Bennett, 1930-1935 yılları arasında Kanada'nın 11. başbakanı olarak görev yapmış Kanadalı siyasetçi (d. 1870)

1956 - Clifford Brown, Amerikalı caz trompetçisi (d. 1930)

1957 - Alfred Döblin, Alman yazar (d. 1878)

1957 - Meksikalı Joe Rivers, Amerikalı hafif sıklet boksör (d. 1892)

1967 - Françoise Dorléac, Fransız aktris (Catherine Deneuve'ün kızkardeşi) (d. 1942)

1971 - Johannes Frießner, Alman Generaloberst (d. 1892)

1988 - Hans Urs van Balthasar, Katolik teologu (d. 1905)

1988 - Tugay Toksöz, Türk sinema oyuncusu (d. 1937)

1996 - Necmettin Hacıeminoğlu, Türk dil bilimci ve yazar (d.1932)

1996 - Veronica Guerin, İrlandalı gazeteci (d.1958)

1996 - Zihni Küçümen, Türk tiyatro sanatçısı, çevirmen ve yazar (d.1929)

1998 - Hacı Sabancı, Türk iş adamı (d.1935)

2000 - Nermin Erdentuğ, Türk antropolog (d. 1917)

2002 - Turgut Özatay, Türk sinema oyuncusu (d. 1927)

2003 - Marc-Vivien Foé, Kamerunlu millî futbolcu (d. 1975)

2003 - Denis Thatcher, İngiliz iş adamı ve eski başbakan Margaret Thatcher'ın eşi (d. 1915)

2004 - Ott Arder, Eston şair (d. 1950)

2007 - Jupp Derwall, Alman futbolcu ve teknik direktör (d. 1927)

2010 - Algirdas Brazauskas, Litvanya eski cumhurbaşkanı ve başbakanı (d. 1932)

2010 - Aldo Giuffrè, İtalyan aktör (d. 1924)

2012 - Nora Ephron, Amerikalı senarist ve yönetmen (d. 1941)

2012 - Doris Singleton, Amerikalı oyuncu (d. 1919)

2013 - Bert Stern, Amerikalı fotoğrafçı (d. 1929)

2014 - Mary Rodgers, Amerikalı besteci ve çocuk öyküleri yazarı (d. 1931)

2015 - Yevgeni Primakov, Rus politikacı ve diplomat (d. 1929)

2016 - Kristiina Elstelä, Fin oyuncu (d. 1943)

2016 - Ryan Jimmo, Kanadalı dövüş sanatları ustası ve kickboks sporcusu (d. 1981)

2016 - Kim Sung-min, Güney Koreli oyuncu (d. 1973)

2017 - Claude Fagedet, Fransız fotoğraf sanatçısı (d. 1928)

2017 - Desh Bandhu Gupta, Hint milyarder sanayici ve iş adamı (d. 1938)

2017 - Alice Trolle-Wachtmeister, İsveç asıllı soylu bir kadın (d. 1926)

2018 - Andrey Dementyev, Rus romancı ve yazar (d. 1928)

2018 - Henri Namphy, Haitili general ve siyasetçi (d. 1932)

2018 - Daniel Pilon, Kanadalı oyuncu (d. 1940)

2019 - Kemal Bayazıt, Türk hekim ve kalp cerrahı (d. 1930)

2019 - Édith Scob, Fransız tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1937)

2019 - Max Wright, Amerikalı oyuncu (d. 1943)

2020 - Abdoulatifou Aly, Madagaskar doğumlu Fransız siyasetçi (d. 1960)

2020 - Kelly Asbury, Amerikalı senarist, animatör, seslendirme sanatçısı (d. 1960)

2020 - Stuart Cornfeld, Amerikalı yapımcı, film yönetmeni ve aktör (d. 1952)

2020 - Madeleine Juneau, Kanadalı Rahibe, müzeci ve eğitimci (d. 1945)

2020 - Félix de Almeida Mendonça, Brezilyalı politikacı ve mühendis (d. 1928)

2020 - Faqir Nabi, Afgan aktör (d. 1953)

2020 - Taryn Power, Amerikalı aktris (d. 1953)

2020 - Ramon Revilla Sr., Filipinli aktör ve siyasetçi (d. 1927)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER