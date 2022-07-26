26 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

26 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 26 Temmuz Salı günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...

Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

Peki, 26 Temmuz tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte, altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

Cumhuriyet altını

6.320,12

6.439,56

Tam altın

6.474,00 TL

6.569,00 TL

Yarım altın

3.150,38

3.229,85

Gram altın fiyatı

995,61

1.005,00

Çeyrek altın

1.580,03

1.614,83