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- Pençe Kilit Operasyonu'nda 6 terörist öldürüldü
Pençe Kilit Operasyonu'nda 6 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hele getirildiğini duyurdu.
- 05.09.2022 - 17:50
- Güncelleme : 05.09.2022 - 18:06
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor.
6 terörist öldürüldü
Son olarak bölgede 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.
"Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"