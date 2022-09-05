Petrol
95.78
2.97%
Euro
18.0892
-0.16%
Dolar
18.2243
0.13%
Altın
1.002
-0.05%
Borsa
3358
0.00%
Bitcoin
364.972
0.72%
BTXN Coin
5.10
-4.85%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 22 C

    Pençe Kilit Operasyonu'nda 6 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hele getirildiğini duyurdu.
    • 05.09.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 18:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe Kilit Operasyonu'nda 6 terörist öldürüldü

    Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

    Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor.

    6 terörist öldürüldü

    Son olarak bölgede 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

    Pençe Kilit Operasyonu nda 6 terörist öldürüldü #1

    "Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

    Pençe Kilit Operasyonu nda 6 terörist öldürüldü #2


    İlginizi Çekebilir

    AB enerji bakanları Rus gazına tavan fiyatı bu hafta görüşecek
    Ekonomi

    AB enerji bakanları Rus gazına tavan fiyatı bu hafta görüşecek

    Güneydoğu Anadolu'nun ihracat lideri Gaziantep
    Ekonomi

    Güneydoğu Anadolu'nun ihracat lideri Gaziantep

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir