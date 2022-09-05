Pençe Kilit Operasyonu'nda 6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hele getirildiğini duyurdu.

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonu'nda görevli askerlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor.

6 terörist öldürüldü

Son olarak bölgede 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"