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Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus Donanması’na bağlı 'MB-304' borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı ‘Vitse Admiral Zakharin’ mayın tarama gemisi, Boğaz'dan geçerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
- İHA
- 02.02.2022 - 14:18
- Güncelleme : 02.02.2022 - 14:43
Ege Denizi'nden saat 12.00’da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması’na bağlı 'MB-304' borda numaralı askeri römorkörü ile 908 borda numaralı ‘Vitse Admiral Zakharin’ mayın tarama gemisi, 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
MAYIN TARAMA GEMİLERİ BOĞAZDAN GEÇTİ
Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ sembolünü geçen gemiler, Nara Burnu’nu da dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Gemilere, Boğaz'ı geçişinde Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti VİDEO