Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün gündem artık salgın değil, en yüksek aşılanma oranıdır. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturabiliriz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

"Başarılı bir aşı programı salgından kurtulmuş Türkiye demek." vurgusunda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"BUGÜN GÜNDEM ARTIK SALGIN DEĞİL, EN YÜKSEK AŞILANMA ORANIDIR"

"Bugün gündem artık salgın değil, en yüksek aşılanma oranıdır. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturabiliriz.

Bildiğiniz gibi aşı sayılarını il bazlı günlük olarak paylaşıyoruz. Bazı illerimiz aşı programına uyumda tam da istediğimiz ivmede toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor. Bazı illerimizse geriden takip ediyor. Bu tatlı bir rekabete dönüşmeli, her vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak üzere bir an evvel aşısını olmalıdır.



Tekrar hatırlatmak istiyorum; Hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımız aşı olabilirler. Hastalığı zaten geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısı olmaları yeterlidir. 3.doz aşılarını istedikleri aşı türünü yaptırabilirler.

Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama VİDEO

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"ANLAŞMA SAĞLANAN ÜLKELERDE AŞI SERTİFİKASI TANINACAK"

Aşı türü, aşı sertifika açısından bir tercih türü değildir. Anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikası tanınacak."



