Petrol
102.34
0.50%
Euro
18.3187
0.23%
Dolar
17.9497
0.15%
Altın
1.012
0.00%
Borsa
2543
0.00%
Bitcoin
425.705
4.29%
BTXN Coin
10.36
-3.53%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C
    27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

    27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

    Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi.
    • 29.07.2022 - 01:29
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 01:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre;

    Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

    Hangi branşlara ne kadar istihdam

    Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

    27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek #1


    İlginizi Çekebilir

    Fenerbahçe'den Ukrayna açıklaması
    Futbol

    Fenerbahçe'den Ukrayna açıklaması

    Bursa'da sevgilisini vuran şahıs: Korkutmak istedim
    3. Sayfa

    Bursa'da sevgilisini vuran şahıs: Korkutmak istedim

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir